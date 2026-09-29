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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 29 September 2026: Buka Hati Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Selasa, 29 September 2026 mendorong keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini masih disimpan.

Rasa takut terhadap respons yang tidak sesuai harapan memang dapat membuat Libra memilih diam, tetapi terlalu lama menahan perasaan juga dapat membuat hubungan sulit berkembang.

Jika terdapat seseorang yang ingin diajak berbicara, Libra dapat memulai pendekatan dengan suasana yang santai tanpa merasa harus langsung membahas hal-hal yang terlalu serius.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak perlu mengungkapkan semua isi hati dalam satu kesempatan.

Percakapan sederhana dapat menjadi langkah awal untuk membangun kenyamanan sekaligus memberi ruang bagi kedua pihak mengenal karakter masing-masing.

Bagi Libra yang masih sendiri, sosok yang pernah menarik perhatian mungkin kembali terlintas dalam pikiran.

Kemunculan kembali perasaan tersebut tidak harus langsung dianggap sebagai alasan untuk mengambil keputusan besar mengenai hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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