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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 14.47 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini akan dipenuhi energi positif untuk menyelesaikan tugas-tugas. Gemini dapat meraih kesuksesan terbaik dalam pekerjaan, meskipun menghadapi beberapa tantangan. 

Positivitas dan kekuatan mental akan membantu gemini untuk sukses. Kedamaian dan ketenangan pikiran akan hadir dalam kehidupan gemini. Gemini juga akan memperoleh kekaguman dan kesuksesan di bidang profesional.

Hari ini baik bagi zodiak cancer untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, daripada memulai sesuatu yang baru. Cancer perlu bekerja dengan tekun dan memiliki pengendalian diri untuk meningkatkan tugas-tugas yang ada. 

Jangan biarkan usahamu sia-sia. Teruslah bekerja dengan baik, tetapi berhati-hatilah agar tidak mengabaikan orang-orang yang disayangi. Cobalah meluangkan waktu untuk mengungkapkan kasih sayang kepada mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 29 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan menemukan secercah harapan untuk menemukan pasangan yang tepat. Terkait karir, seorang senior akan memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi bisnis taurus.

Sementara itu, hindari makanan yang pedas atau berminyak untuk mencegah sakit perut. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
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