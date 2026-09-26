Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 26 September 2026: Berani Mengambil Langkah Baru

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 26 September 2026 mendorong keberanian untuk mengambil langkah daripada terus menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.
Jika terdapat seseorang yang selama ini menarik perhatian, Libra dapat mulai menunjukkan ketertarikan melalui cara yang wajar dan terbuka.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Libra tidak perlu terlalu lama menyimpan perasaan hanya karena takut mendapatkan tanggapan yang berbeda dari harapan.
Mengungkapkan apa yang dirasakan dengan cara yang tepat dapat membuka kesempatan untuk mengetahui bagaimana perasaan kedua pihak sebenarnya.
Bagi Libra yang masih lajang, peluang mengenal seseorang juga dapat muncul ketika melakukan perjalanan atau mengikuti aktivitas yang berada di luar rutinitas sehari-hari.
Pertemuan yang awalnya berlangsung biasa saja mungkin meninggalkan kesan dan membuat Libra ingin mengenal orang tersebut lebih jauh.
Namun, jangan langsung menentukan arah hubungan hanya berdasarkan ketertarikan yang muncul pada pertemuan pertama.
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