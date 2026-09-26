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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 26 September 2026: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Sabtu, 26 September 2026 mungkin terasa sedikit naik turun karena munculnya keraguan atau perasaan yang sulit dipahami.

Pengaruh Bulan di Pisces dapat membuat Virgo lebih sensitif dalam menanggapi sikap seseorang dan lebih sering memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perasaan ragu sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi Virgo sebaiknya tidak langsung membuat keputusan besar ketika pikiran sedang dipenuhi ketidakpastian.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, persoalan yang mengganjal sebaiknya dibicarakan secara terbuka daripada dibiarkan berkembang menjadi dugaan.

Pilih waktu yang tepat ketika suasana hati kedua pihak cukup tenang agar pembicaraan dapat berlangsung tanpa saling menyudutkan.

Virgo juga perlu memberikan ruang kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum menentukan kesimpulan mengenai suatu persoalan.

Tidak semua sikap atau perubahan kecil menunjukkan adanya masalah serius dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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