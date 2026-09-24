Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 24 September 2026 | 16.39 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Hari Jumat, 25 September 2026: Waspada Tekanan Kerja dan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Gemini hari Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar tidak terlalu memaksakan diri ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan.

Beberapa rencana mungkin berjalan lebih lambat sehingga dapat membuat kepercayaan diri menurun.

Namun, kondisi tersebut dapat dihadapi dengan tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Hari ini lebih tepat digunakan untuk menenangkan pikiran dan mengevaluasi berbagai hal yang sedang dihadapi.

Mendengarkan ceramah keagamaan atau mengunjungi tempat ibadah dapat membantu Gemini mendapatkan ketenangan.

Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada pekerjaan, hubungan dengan pasangan, keuangan dan kondisi tubuh.

Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Di tempat kerja, Gemini masih dapat memperoleh perkembangan yang cukup baik. Namun, tekanan pekerjaan mungkin meningkat dan membuat beberapa tugas tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Gemini sebaiknya mengatur pekerjaan berdasarkan prioritas dan tidak memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus. Kesabaran diperlukan agar pekerjaan tetap berjalan tanpa menambah tekanan.

2. Cinta

Hubungan asmara Gemini perlu mendapatkan perhatian lebih. Perkataan yang kurang dipikirkan dapat menimbulkan salah paham atau mengganggu keharmonisan bersama pasangan.

Karena itu, Gemini disarankan menjaga ucapan dan menghindari perkataan yang terlalu keras.

Meluangkan waktu berkualitas bersama pasangan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Hari Jumat, 25 September 2026: Ada Peluang Baru dalam Cinta dan Karier - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Hari Jumat, 25 September 2026: Ada Peluang Baru dalam Cinta dan Karier

Kamis, 24 September 2026 | 18.38 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 25 September 2026: Waspada Keuangan dan Konflik dengan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 25 September 2026: Waspada Keuangan dan Konflik dengan Pasangan

Kamis, 24 September 2026 | 17.04 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 25 September 2026: Waspada Stres dan Pengeluaran Renovasi Rumah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 25 September 2026: Waspada Stres dan Pengeluaran Renovasi Rumah

Kamis, 24 September 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore