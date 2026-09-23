Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Rabu, 23 September 2026: Kendalikan Ambisi dan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Sagittarius pada Rabu, 23 September 2026, perlu dikelola dengan lebih terencana agar semangat mengejar target tidak membuat pengeluaran melewati batas.
Ambisi untuk mencapai sesuatu memang dapat menjadi pendorong agar Sagittarius bekerja lebih giat, tetapi pemasukan tetap perlu dibagi berdasarkan kebutuhan yang benar-benar penting.
Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Ketika memperoleh uang tambahan, sebaiknya jangan langsung menghabiskannya untuk memenuhi berbagai keinginan.
Sebagian dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan rutin, tabungan, serta cadangan apabila sewaktu-waktu muncul pengeluaran yang tidak direncanakan.
Sagittarius juga perlu melihat kembali kebiasaan memberikan hadiah kepada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan.
Memanjakan diri sesekali tentu bukan persoalan, tetapi jumlahnya tetap perlu disesuaikan agar tidak mengganggu kewajiban finansial.
Jika sedang memiliki tujuan keuangan tertentu, tuliskan nominal yang ingin dikumpulkan beserta perkiraan waktu pencapaiannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022