Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 24 September 2026: Jaga Ketenangan dan Nikmati Momen

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Kamis, 24 September 2026, mengingatkan Anda untuk menjaga ketenangan ketika menghadapi perubahan suasana hati dan berbagai persoalan yang muncul secara bersamaan.

Leo mungkin merasa lebih sensitif atau mengalami naik turunnya emosi, sehingga kemampuan mengendalikan pikiran menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Daripada membiarkan perasaan menguasai tindakan, cobalah memberikan waktu untuk beristirahat dan memahami situasi dengan lebih jernih.

Kondisi tubuh diperkirakan cukup baik, tetapi gangguan tidur dapat membuat energi dan konsentrasi sedikit terganggu.

Dalam kehidupan asmara, Leo berpeluang menikmati momen menyenangkan bersama pasangan atau seseorang yang sedang menarik perhatian.

Sementara dalam urusan karier, Leo perlu tetap menjaga fokus dan tidak membiarkan persoalan emosional memengaruhi cara mengambil keputusan.

Rencana bepergian juga sebaiknya tidak dipaksakan karena waktu untuk beristirahat mungkin lebih dibutuhkan daripada menjalankan perjalanan yang melelahkan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Kamis, 24 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 24 September 2026: Percayai Penilaian Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 24 September 2026: Percayai Penilaian Diri Sendiri

Rabu, 23 September 2026 | 23.56 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 24 September 2026: Awali Perubahan dengan Langkah Positif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 24 September 2026: Awali Perubahan dengan Langkah Positif

Rabu, 23 September 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 24 September 2026: Atur Energi dan Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 24 September 2026: Atur Energi dan Prioritas

Rabu, 23 September 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore