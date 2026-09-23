Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 24 September 2026: Jaga Ketenangan dan Nikmati Momen

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Kamis, 24 September 2026, mengingatkan Anda untuk menjaga ketenangan ketika menghadapi perubahan suasana hati dan berbagai persoalan yang muncul secara bersamaan.

Leo mungkin merasa lebih sensitif atau mengalami naik turunnya emosi, sehingga kemampuan mengendalikan pikiran menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Daripada membiarkan perasaan menguasai tindakan, cobalah memberikan waktu untuk beristirahat dan memahami situasi dengan lebih jernih.

Kondisi tubuh diperkirakan cukup baik, tetapi gangguan tidur dapat membuat energi dan konsentrasi sedikit terganggu.

Dalam kehidupan asmara, Leo berpeluang menikmati momen menyenangkan bersama pasangan atau seseorang yang sedang menarik perhatian.

Sementara dalam urusan karier, Leo perlu tetap menjaga fokus dan tidak membiarkan persoalan emosional memengaruhi cara mengambil keputusan.

Rencana bepergian juga sebaiknya tidak dipaksakan karena waktu untuk beristirahat mungkin lebih dibutuhkan daripada menjalankan perjalanan yang melelahkan.