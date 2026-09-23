Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis, 24 September 2026: Jangan Terbebani Harapan Orang Lain

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Kamis, 24 September 2026, mengingatkan Anda agar tidak terlalu terbebani oleh harapan dan tuntutan orang-orang di sekitar.

Keinginan untuk memenuhi ekspektasi orang lain memang dapat mendorong Virgo bekerja lebih keras, tetapi tekanan yang berlebihan berisiko membuat pikiran dan tubuh kehilangan keseimbangan.

Virgo perlu belajar menentukan batasan serta memahami bahwa tidak semua keinginan orang lain harus dipenuhi.

Menjaga kendali atas emosi juga menjadi hal penting agar berbagai persoalan dapat dihadapi dengan sikap yang lebih tenang dan rasional.

Dalam kehidupan asmara, rasa percaya diri dan daya tarik Virgo berpotensi membuat seseorang memberikan perhatian lebih.

Sementara dalam urusan karier, kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menunjukkan kemampuan dapat terbuka dengan lebih luas.

Jika rencana perjalanan belum dapat diwujudkan, Virgo tidak perlu merasa kecewa karena kesempatan tersebut masih bisa hadir pada waktu berikutnya.