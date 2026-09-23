Ramalan Zodiak Virgo Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini mengingatkan Anda untuk tidak terlalu sering mengubah rencana hanya demi memenuhi keinginan orang lain.
Transit Bulan di Aquarius mendorong Virgo untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dan menjalani rutinitas yang realistis serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Tidak semua hal harus disesuaikan dengan ekspektasi orang lain. Selama tujuan yang ingin dicapai sudah jelas, tetaplah berpegang pada rencana dan langkah yang telah dibuat.
Dalam hubungan personal, Virgo berpeluang mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau penghargaan khusus dari seseorang yang dekat. Hal ini dapat membuat suasana hati menjadi lebih positif.
Di tempat kerja, penting bagi Virgo untuk menetapkan batasan yang sehat. Jangan mengambil terlalu banyak tanggung jawab jika hal tersebut sebenarnya bukan kewajiban Anda.
Untuk saat ini, nikmati proses dan posisi yang sedang dijalani. Tidak perlu terburu-buru mengejar sesuatu hanya karena melihat pencapaian orang lain.
Simak ramalan zodiak Virgo selengkapnya untuk hari Kamis, 24 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.
Cinta Virgo
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