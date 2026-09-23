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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini membawa pesan untuk lebih berani mengungkapkan perasaan dan tetap percaya pada tujuan yang sedang diperjuangkan.

Transit Bulan di Aquarius mendorong Leo untuk tidak memendam emosi terlalu lama. Komunikasi yang terbuka dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam berbagai hubungan.

Dalam urusan kesehatan, Leo juga perlu belajar menempatkan kebutuhan diri sebagai prioritas. Jangan terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain hingga melupakan kondisi tubuh dan pikiran sendiri.

Di sisi lain, tetaplah yakin terhadap rencana dan tujuan yang telah dibuat. Hasil yang diharapkan membutuhkan proses, sehingga konsistensi menjadi hal penting untuk dipertahankan.

Dalam percintaan, Leo yang sedang menyukai seseorang disarankan menunjukkan ketertarikan secara lebih jelas.

Sementara di tempat kerja, kreativitas dapat membawa suasana baru sekaligus membantu meningkatkan semangat dalam menyelesaikan tugas.

Jika ada peluang perjalanan yang menarik hari ini, jangan terlalu cepat menolaknya. Perjalanan tersebut bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru.

Mari simak ramalan untuk zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Editor: Novia Tri Astuti
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