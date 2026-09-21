Tak Disangka! 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Finansial

seseorang yang aliran hartanya membludak

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial dipercaya bergerak mengikuti siklus energi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Ada periode ketika seseorang harus menghadapi berbagai hambatan, tetapi ada pula masa yang diyakini membawa peluang dan keberuntungan lebih besar.

Pada periode tertentu, sejumlah shio bahkan disebut berpeluang mengalami peningkatan kondisi finansial. Rezeki tersebut digambarkan dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, investasi, relasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Namun, dalam pandangan astrologi, keberuntungan tidak semata-mata dikaitkan dengan nasib. Kerja keras, keberanian mengambil peluang, doa, serta momentum yang tepat juga dianggap memiliki peran dalam perjalanan seseorang menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut-sebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki dalam periode tersebut.

1. Shio Naga – Peluang Finansial Terbuka Lebar Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kuat, percaya diri, dan penuh ambisi. Dalam prediksi astrologi, periode ini disebut dapat menjadi momentum yang mendukung langkah finansial mereka.

Sejumlah peluang yang sebelumnya tertunda digambarkan mulai menemukan jalan keluar. Proyek baru, pekerjaan, maupun investasi juga disebut berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.

Karena itu, shio Naga diprediksi dapat mengalami perubahan finansial yang cukup signifikan. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, pemasukan mereka diyakini berpeluang meningkat.

2. Shio Tikus – Rezeki Bisa Datang dari Berbagai Sumber Pemilik shio Tikus dikenal dalam astrologi sebagai sosok yang cermat dan pandai melihat peluang. Kemampuan tersebut disebut semakin mendukung mereka dalam menghadapi periode yang dianggap penuh kesempatan.

Sumber pemasukan tidak selalu harus berasal dari pekerjaan utama. Usaha sampingan, peluang bisnis, atau kesempatan yang awalnya terlihat sederhana juga dapat menjadi jalan datangnya tambahan penghasilan.

Dalam prediksi tersebut, shio Tikus disebut berpeluang merasakan peningkatan pemasukan. Kondisi ini bahkan digambarkan sebagai fase ketika kesempatan memperoleh uang datang dari lebih dari satu arah.

3. Shio Kuda – Keberanian Membuka Jalan Rezeki Shio Kuda identik dengan karakter aktif, berani, dan senang mencoba hal baru. Sifat tersebut disebut menjadi modal penting ketika berbagai peluang baru mulai bermunculan.

Kesempatan finansial bisa datang melalui pekerjaan, pertemanan, jaringan profesional, maupun gagasan yang sebelumnya belum pernah dicoba. Keberanian mengambil langkah baru diyakini dapat membuka pintu menuju sumber penghasilan tambahan.