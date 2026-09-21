Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 22 September 2026: Tenang Mengambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Selasa, 22 September 2026, mengingatkan Anda untuk tidak mengambil keputusan penting hanya berdasarkan emosi yang sedang dirasakan.
Keinginan untuk segera menyelesaikan persoalan memang dapat muncul ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan, tetapi keputusan yang terburu-buru berisiko menimbulkan masalah baru.
Leo perlu memberikan waktu untuk memahami keadaan secara lebih menyeluruh sebelum menentukan langkah berikutnya.
Di sisi lain, kondisi kesehatan diperkirakan cukup baik selama Leo tetap memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan tidak mengabaikan kebutuhan tubuh.
Dalam urusan asmara, Leo yang masih sendiri berpeluang bertemu seseorang yang menarik perhatian.
Sementara itu, keberuntungan dapat mendukung berbagai usaha, tetapi kerja keras tetap menjadi bagian penting untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
Dalam keuangan, Leo perlu bersikap lebih hati-hati ketika mempertimbangkan investasi atau keputusan yang berkaitan dengan penggunaan uang.
Jika memiliki rencana bepergian ke luar negeri, besok dapat dimanfaatkan untuk mulai menyusun persiapan dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan perjalanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022