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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 21 September 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menjalani hari yang membutuhkan banyak pertimbangan pada Senin, 21 September 2026. Anda disarankan tidak terburu-buru mengambil langkah dan sebaiknya menyusun rencana dengan matang untuk mencapai tujuan.

Sejumlah tantangan juga mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan. Menjaga ketenangan dan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas akan membantu Capricorn melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (21/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menjadi waktu untuk lebih banyak mempertimbangkan setiap langkah. Perencanaan yang matang akan membantu Anda menjalankan aktivitas sesuai arah yang diinginkan. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan fokuslah pada tujuan utama.

Cinta Capricorn

Anda mungkin menunjukkan tanda-tanda frustrasi terhadap pasangan. Jika tidak dikendalikan, perasaan tersebut dapat memicu perselisihan kecil dalam hubungan.

Cobalah menyampaikan perasaan dengan cara yang lebih tenang. Saling memahami dan menghindari reaksi emosional dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Karier Capricorn

Hari kerja diprediksi memberikan hasil yang cukup moderat. Meski tidak ada perkembangan besar, Anda tetap perlu berhati-hati dalam menyelesaikan setiap tugas.

Periksa kembali pekerjaan sebelum diselesaikan agar tidak ada kesalahan yang dapat menghambat aktivitas. Ketelitian menjadi kunci untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan lancar.

Kesehatan Capricorn

Sakit kepala mungkin mengganggu aktivitas Anda hari ini. Kondisi tersebut menjadi pengingat agar tidak terlalu memaksakan diri.

Luangkan waktu untuk bersantai dan beristirahat. Memberikan tubuh kesempatan untuk memulihkan tenaga dapat membantu Anda kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.

Editor: Kuswandi
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