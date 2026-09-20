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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 14.51 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin sedang dalam suasana hati yang gembira dan puas dengan hal-hal positif yang terjadi dalam hidup. Hal ini mungkin membuat leo merasa murah hati. 

Sehingga, leo mungkin bersemangat untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Hubungan leo dengan orang-orang terkasih mungkin semakin dalam. Hal ini akan membuat leo merasa hebat di penghujung hari.

Bersosialisasi bersama orang-orang terkasih, ada dalam rencana zodiak virgo. Jika mungkin akan menghadiri pertemuan, virgo akan merasa bahagia dan rileks. Pertemuan ini akan dipenuhi percakapan mendalam. Ini adalah hari yang tepat untuk bersantai dan menikmati waktu luang bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 20 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membuat zodiak leo menantikan saat-saat bahagia di masa depan. Terkait karir, pertahankan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Sementara itu, perhatikan seluruh tindakanmu untuk menghindari kecelakaan dan musibah. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Hari ini menjanjikan untuk kehidupan percintaan leo. Cinta tanpa syarat dari pasangan akan membantu melupakan masa lalu dan membuat leo menantikan saat-saat bahagia di masa depan. Akhirnya, leo menemukan seseorang yang memahami dan mencintai apa adanya. Hargai pasangan yang dimiliki saat ini.

Karir Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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