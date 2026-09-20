Ramalan Zodiak Aries 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terlalu banyak berolahraga berat selama beberapa hari terakhir, mungkin membuat zodiak aries merasa lelah. Saraf aries mungkin tegang, sehingga aries cenderung emosi pada orang-orang di sekitar.

Cobalah untuk meredakan saraf dan nyeri otot dengan berendam di air hangat. Meminum teh herbal juga dapat membantu. Aries harus lebih bersantai hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 20 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jika yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, pasangan akan mengunjungi zodiak aries hari ini. Terkait karir, manfaatkan dengan baik kesempatan memulai bisnis sampingan yang datang menghampiri.

Sementara itu, berhati-hatilah dan waspadalah saat berkendara untuk menghindari benturan dan tabrakan kecil. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries

Jika yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, aries mungkin akan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, dimana pasangan akan mengunjungi aries. Aries akan sangat senang menerima kabar ini. Gunakan hari ini untuk mempersiapkan kedatangan pasanganmu.

Karir Aries