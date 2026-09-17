Ramalan Zodiak Sagitarius Kamis, 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius harus lebih berhati-hati dalam melindungi kesehatan. Sagitarius mungkin berada dalam situasi dimana harus berurusan dengan individu yang sangat keras kepala. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental sagitarius.

Tetapi, tetaplah tenang dan jangan biarkan hal itu memengaruhi. Sagitarius hanya akan benar-benar produktif jika tidak membiarkan gangguan kecil mengganggu jalannya pekerjaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 17 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk untuk berbagi cerita tentang kesibukan masing-masing dengan pasangan. Terkait karir, tetaplah tenang dan berpikir positif agar berhasil dalam usaha apa pun di masa depan.

Sementara itu, gangguan pencernaan ringan yang mengganggu kemungkinan besar akan sembuh. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin berniat bepergian untuk menemui pasangan atau berlibur bersama. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk saling berbagi cerita tentang kesibukan masing-masing, dan mengingat perasaan jatuh cinta di awal hubungan. Cobalah menikmati hari yang hangat dan penuh kasih sayang bersamanya.

Karir Sagitarius