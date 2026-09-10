Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 11 September 2026: Lepaskan Beban dari Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Ramalan Zodiak Leo besok, Jumat 11 September 2026, mengajak Anda untuk berhenti membawa persoalan lama yang sebenarnya sudah tidak perlu terus dipikirkan.
Pergerakan Bulan melalui Virgo menjadi pengingat agar Leo lebih fokus pada masa depan dan tidak membiarkan kekecewaan masa lalu mengganggu langkah yang sedang dibangun.
Dalam urusan asmara, perasaan Leo mungkin terasa lebih kuat dari biasanya sehingga hal kecil berpotensi memicu emosi, tetapi kondisi tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama.
Karena itu, penting bagi Leo untuk tidak langsung bereaksi ketika menghadapi perkataan atau sikap pasangan yang kurang menyenangkan.
Di bidang karier, keberanian dan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat membuka kesempatan baru, sementara urusan keuangan membutuhkan keseimbangan agar pengeluaran tidak melebihi kebutuhan.
Kondisi kesehatan justru menjadi salah satu aspek yang cukup baik, tetapi Leo tetap perlu memperhatikan kebutuhan cairan dan tidak mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh.
Ada pula peluang untuk menemukan tempat atau suasana baru yang dapat memberikan pengalaman berbeda dari rutinitas sehari-hari.
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Jawa Pos
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