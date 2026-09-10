Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Kamis, 10 September 2026: Tanggung Jawab Karier Makin Bertambah

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Karier Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 berpeluang menghadirkan peningkatan tanggung jawab yang membutuhkan sikap lebih serius dan profesional.

Bertambahnya pekerjaan mungkin membuat aktivitas terasa lebih padat, tetapi situasi tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi Aquarius untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola tanggung jawab.

Kunci utama hari ini adalah menjaga fokus, mengatur waktu, dan tidak membiarkan banyaknya tugas membuat kualitas pekerjaan menurun.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Saturnus membuat Aquarius perlu lebih disiplin dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Pekerjaan yang bertambah sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai beban semata karena kesempatan tersebut dapat membantu Aquarius menunjukkan kemampuan yang mungkin sebelumnya belum terlalu terlihat.

Namun, semua tanggung jawab tetap perlu dikelola dengan perencanaan yang baik.

Jangan mencoba menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu yang bersamaan karena cara tersebut dapat membuat konsentrasi terbagi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Kembalikan Fokus dan Jaga Kualitas Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Kembalikan Fokus dan Jaga Kualitas Kerja

Kamis, 10 September 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Kamis, 10 September 2026: Keputusan Penting Bawa Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Kamis, 10 September 2026: Keputusan Penting Bawa Peluang Baru

Kamis, 10 September 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Kamis, 10 September 2026: Peluang Karier Mulai Terbuka Lebih Luas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Kamis, 10 September 2026: Peluang Karier Mulai Terbuka Lebih Luas

Kamis, 10 September 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore