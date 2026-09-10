Ramalan Zodiak Pisces 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin akan bangun dengan perasaan termotivasi untuk mengejar tujuan dan ambisi. Fantasi-fantasi ini dianggap orang lain sebagai tujuan dan ambisi yang tidak mungkin tercapai.
Namun, Pisces memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu dengan bekerja cukup keras. Jangan biarkan kesempatan itu hilang dan jangan menyerah.
Pisces perlu mempertimbangkan dengan saksama dan memikirkan setiap kemungkinan sebelum dapat mewujudkannya. Tekad dan visi akan menjadi contoh bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Pisces.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 10 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces beruntung, karena akan bertemu seseorang yang tepat dan benar-benar menarik. Terkait karir, energi yang melimpah akan memungkinkan Pisces untuk mengatasi tekanan kerja.
Sementara itu, tetaplah berpegang pada pola diet serta rutinitas olahraga untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, periode ini menguntungkan karena Pisces akan memperoleh properti berupa tanah atau bangunan.
Cinta Pisces
Pisces akan merasa beruntung dalam hal cinta hari ini. Pisces akan bertemu seseorang yang tepat dan benar-benar menarik. Beruntungnya, orang tua juga akan terbuka terhadap seseorang ini. Mereka juga akan menerima saat melakukan diskusi tentang hubungan ini.
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Jawa Pos
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