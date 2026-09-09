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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 9 September 2026 | 22.19 WIB

5 Shio yang Disebut Punya Hoki Finansial Kuat, Rezeki Datang dari Berbagai Arah

seseorang yang memiliki harta dengan jumlah yang tak masuk akal - Image

seseorang yang memiliki harta dengan jumlah yang tak masuk akal

JawaPos.com – Setiap shio dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki karakter serta perjalanan keberuntungan yang berbeda. Ada masa ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan, tetapi ada pula periode yang dipercaya membawa lebih banyak kesempatan dan kemudahan.

Dalam urusan finansial, beberapa shio bahkan disebut tengah berada dalam fase yang menguntungkan. Peluang mendapatkan penghasilan tambahan, mengembangkan usaha, hingga memperoleh keuntungan dari keputusan finansial dipercaya dapat terbuka lebih lebar.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, ramalan astrologi Tiongkok menyebut ada lima shio yang diprediksi mengalami peningkatan keberuntungan finansial.

Dalam narasi ramalan tersebut, kelima shio ini seolah mendapat berkah dari “Dewa Uang” sehingga peluang rezekinya disebut datang dari berbagai arah.

Lantas, shio apa saja yang dimaksud?

1. Shio Naga

Shio Naga disebut tengah memasuki periode yang penuh peluang. Keberuntungan finansial dipercaya dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, investasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam ramalan tersebut, Naga digambarkan berpotensi menemukan proyek atau peluang besar yang mampu memberikan hasil signifikan. Bahkan, situasi yang semula terlihat seperti hambatan bisa berubah menjadi kesempatan baru.

Karakter percaya diri dan keberanian mengambil keputusan juga disebut menjadi modal bagi Naga dalam memanfaatkan momentum.

Jika mampu mengelola peluang dengan bijak, periode tersebut dipercaya dapat membawa peningkatan kondisi finansial dan membuka jalan menuju kestabilan yang lebih baik.

2. Shio Kerbau

Kerbau dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang tekun, sabar, dan konsisten. Mereka dipercaya lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan dibandingkan mengejar hasil instan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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