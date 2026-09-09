Ramalan Asmara Zodiak Gemini Rabu, 9 September 2026: Lepaskan Masa Lalu dan Pulihkan Hati

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Rabu, 9 September 2026, mungkin masih dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu, terutama bagi yang baru saja mengalami berakhirnya sebuah hubungan.
Menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan sudah selesai memang tidak selalu mudah, terlebih jika Gemini masih memiliki perasaan atau kenangan yang belum sepenuhnya dilepaskan.
Namun, Rabu ini menjadi waktu untuk mulai melihat keadaan dengan sudut pandang yang lebih tenang dan tidak terus mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dapat dipaksakan.
Rasa sakit yang muncul setelah perpisahan mungkin masih terasa berat, tetapi seiring berjalannya waktu Gemini dapat memahami bahwa berakhirnya hubungan tersebut mungkin membawa kebaikan tertentu.
Sebuah hubungan yang selesai bukan berarti seluruh pengalaman di dalamnya menjadi sia-sia.
Ada pelajaran mengenai diri sendiri, kebutuhan dalam hubungan, dan batas yang perlu dijaga yang dapat dibawa Gemini menuju kehidupan asmara berikutnya.
Karena itu, jangan terus melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus dikembalikan.
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Jawa Pos
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