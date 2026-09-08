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Niko Sulpriyono
Rabu, 9 September 2026 | 01.57 WIB

6 Zodiak yang Mimpinya Seolah Mendapat Jalan Terang pada September 2026, Cita-Cita Mulai Jadi Kenyat

Ilustrasi Cita-Cita Mulai Jadi Kenyataan (freepik)&nbsp; - Image

Ilustrasi Cita-Cita Mulai Jadi Kenyataan (freepik)&nbsp;


JawaPos.com - Setiap orang menyimpan mimpi yang berbeda. Ada yang ingin memiliki rumah sendiri, membeli kendaraan, mendapatkan pekerjaan impian, mengembangkan usaha, memperbaiki kondisi keuangan, hingga membangun kehidupan bersama orang yang dicintai. 

Sebagian cita-cita mungkin sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun, tetapi belum juga menemukan waktu yang tepat untuk menjadi kenyataan.

September 2026 hadir dengan gambaran menarik bagi sejumlah zodiak. 

Dalam ramalan ini, ada enam zodiak yang disebut seolah mendapatkan jalan terang untuk mendekati sesuatu yang selama ini mereka harapkan. 

Bukan berarti semua keinginan akan langsung terwujud, tetapi ada gambaran mengenai peluang, perubahan keadaan, atau perkembangan yang dapat membawa mereka semakin dekat dengan tujuan.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki peluang tersebut? 

Berikut 6 zodiak yang masuk dalam daftar berdasarkan pembacaan tarot dan gambaran karakter masing-masing dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen.

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang disebut memiliki gambaran positif mengenai cita-cita dan harapan pada September 2026. 

Sosok Gemini digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, gigih, berani, dan memiliki ambisi yang kuat. 

Ketika menginginkan sesuatu, Gemini tidak mudah berhenti hanya karena mengalami kegagalan.

Karakter pantang menyerah tersebut membuat Gemini cenderung kembali mencoba ketika rencana sebelumnya belum berhasil. 

Mereka juga dikenal komunikatif, cerdas, serta memiliki jiwa petualang yang membuatnya senang mencoba pengalaman baru. 

Kemampuan berkomunikasi dapat menjadi salah satu kekuatan Gemini ketika harus mencari peluang atau membangun hubungan dengan orang lain.

Namun, Gemini juga digambarkan memiliki sisi keras kepala dan tidak terlalu suka dikekang. Mereka cenderung ingin menentukan pilihan berdasarkan keinginannya sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
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