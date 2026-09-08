Ramalan Karier Zodiak Capricorn Selasa, 8 September 2026: Berani Ambil Risiko demi Karier Lebih Maju

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Capricorn didorong untuk tidak takut mengambil risiko yang sudah dipertimbangkan dengan matang demi mencapai tujuan yang lebih besar pada Selasa, 8 September 2026.
Keinginan untuk bermain aman memang dapat memberikan rasa nyaman, tetapi perkembangan profesional terkadang membutuhkan keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Risiko yang dimaksud bukan berarti Capricorn harus mengambil keputusan secara sembarangan atau mengabaikan berbagai kemungkinan yang dapat muncul.
Capricorn tetap perlu melihat keuntungan, tantangan, tanggung jawab, dan risiko sebelum menentukan langkah.
Jika ada kesempatan yang berpotensi membantu perkembangan karier, jangan langsung menolaknya hanya karena merasa belum sepenuhnya siap.
Rasa belum siap merupakan hal yang wajar ketika seseorang akan menghadapi tanggung jawab baru.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa Capricorn memiliki kemauan untuk belajar dan kemampuan dasar yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut.
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Jawa Pos
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