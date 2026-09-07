Bukan Makin Susah, 7 Weton Ini Konon Makin Sejahtera di Masa Tua

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Freepik)
JawaPos.com - Banyak orang tentu berharap dapat menikmati masa tua dengan kehidupan yang tenang dan kondisi ekonomi yang mapan. Setelah melewati berbagai perjuangan saat usia produktif, memiliki simpanan dan kehidupan berkecukupan menjadi salah satu bentuk hasil yang ingin dirasakan.
Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran sering digunakan untuk membaca berbagai sisi kehidupan seseorang. Perhitungan weton dalam Primbon Jawa tidak hanya membahas karakter, tetapi juga kerap dikaitkan dengan jodoh, pekerjaan, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki.
Menariknya, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan semakin baik ketika usia bertambah. Mereka digambarkan bukan sebagai sosok yang langsung bergelimang harta sejak muda, melainkan mengalami peningkatan kehidupan secara bertahap hingga akhirnya mencapai kemapanan.
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peluang menjadi “wong sugih” atau orang kaya seiring bertambahnya usia.
Berikut tujuh weton yang dimaksud.
Minggu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, yang diperoleh dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan sosok yang cerdas, memiliki banyak kemampuan, serta senang membantu orang lain. Mereka juga dipercaya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis pekerjaan.
Karakter percaya diri dan kemampuan memimpin membuat Minggu Pahing disebut mempunyai peluang untuk menempati posisi penting. Weton ini juga dikaitkan dengan Waseso Segoro, sebuah istilah dalam perhitungan Primbon yang kerap dimaknai sebagai simbol keluasan rezeki.
Karena itu, pemilik weton Minggu Pahing dipercaya mempunyai perjalanan finansial yang semakin baik ketika memasuki usia matang.
Berikutnya ada Rabu Pon dengan total neptu 14, berasal dari Rabu yang bernilai 7 dan Pon dengan nilai 7.
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Jawa Pos
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