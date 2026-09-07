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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 7 September 2026 | 21.40 WIB

Rezekinya Dipercaya Mapan, 10 Weton Ini Disebut Berpeluang Hidup Kaya Menurut Primbon Jawa

Weton yang ditakdirkan kaya, sukses dan sulit jatuh miskin kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton yang ditakdirkan kaya, sukses dan sulit jatuh miskin kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan finansial cukup kuat. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, pandai membaca peluang, hingga mampu mengatur kehidupan secara hati-hati.

Meski demikian, anggapan mengenai keberuntungan berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang dalam Primbon Jawa disebut mempunyai jalan rezeki baik dan berpotensi mencapai kehidupan mapan.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing mempunyai neptu 12 dan dalam perhitungan tertentu berada di bawah naungan lintang Yuyu.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi. Mereka mampu mempertahankan fokus ketika mengejar tujuan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Walaupun terkadang memiliki emosi yang mudah terpancing serta sifat cemburu, mereka tetap mampu bergaul dengan lingkungan sekitar. Kreativitas dan kedisiplinan juga menjadi modal yang dipercaya dapat mendukung kesuksesan mereka.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kehadiran seseorang dengan weton Selasa Pahing bahkan disebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha keluarga.

2. Selasa Legi

Selasa Legi dikenal memiliki karakter yang fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Weton ini juga dikaitkan dengan pribadi yang ceria serta mampu memberikan suasana positif kepada orang-orang di sekitarnya.

Di balik sifat mudah marah atau pencemburu yang kadang muncul, mereka dipercaya mempunyai ketekunan dan keberanian dalam bekerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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