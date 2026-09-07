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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 7 September 2026 | 18.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 7 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini disarankan lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai godaan yang muncul hari ini. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang berpotensi membawa kerugian.

Di sisi lain, sejumlah aspek kehidupan justru menunjukkan perkembangan positif. Karier berjalan menjanjikan dan kondisi kesehatan Scorpio juga berada dalam keadaan stabil. Namun, urusan asmara dan keuangan membutuhkan perhatian lebih.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (7/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, Scorpio perlu menjaga diri agar tidak mudah tergoda melakukan sesuatu yang justru merugikan. Jangan terburu-buru mengikuti dorongan sesaat, terutama ketika sedang berada dalam situasi yang membuat pikiran kurang tenang. Cobalah menjalani hari dengan lebih rileks.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin kesulitan mengungkapkan perasaan kepada pasangan secara bebas. Ada kebingungan yang memenuhi pikiran sehingga Anda tidak mudah menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.

Kondisi tersebut berpotensi membuat hubungan terasa sedikit canggung. Jangan terlalu memendam perasaan. Komunikasi yang dilakukan secara perlahan dan terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.

Karier Scorpio

Prospek pekerjaan Scorpio terlihat cukup menjanjikan. Anda mampu menyelesaikan berbagai tugas tepat waktu dan menunjukkan sikap yang semakin profesional dalam menjalankan tanggung jawab.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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