8 Weton Ini Disebut Masuk Fase Tibo Sugih, Rezeki dan Karier Diprediksi Makin Moncer

seseorang yang rezekinya naik daun./Freepik/user25451090
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki.
Salah satu istilah yang dikenal dalam pembahasan primbon Jawa adalah “tibo sugih”. Secara sederhana, istilah ini menggambarkan fase ketika seseorang dipercaya mulai memasuki masa yang lebih baik secara finansial.
Fase tersebut biasanya dikaitkan dengan terbukanya peluang usaha, perkembangan karier, meningkatnya penghasilan, maupun datangnya kesempatan yang sebelumnya sulit didapatkan.
Bagi sebagian orang, periode tersebut dapat dianalogikan sebagai masa panen setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai tantangan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang menurut penafsiran primbon Jawa disebut sedang berada dalam fase meningkatnya peluang rezeki dan karier.
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Senin Legi dikenal dalam penafsiran primbon sebagai sosok yang teliti dan mempunyai wawasan cukup luas. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka menghadapi berbagai peluang dalam pekerjaan maupun usaha.
Menurut lansiran Ngaos Jawa, Senin Legi disebut sedang memasuki periode yang memungkinkan datangnya kesempatan dari arah yang tidak disangka-sangka.
Peluang tersebut bisa berupa tawaran pekerjaan, proyek baru, hingga kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik.
Dalam urusan karier, fase ini digambarkan sebagai waktu yang tepat untuk lebih peka terhadap kesempatan. Jika mampu memanfaatkannya dengan baik, penghasilan pun dipercaya berpotensi mengalami peningkatan.
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Jawa Pos
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