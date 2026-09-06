Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin sedang stres, dan itu akan terlihat dalam sikap dan cara saat berinteraksi dengan orang lain. Aries merasakan tekanan dari berbagai sisi kehidupan.

Selain itu, orang-orang terkasih mungkin meminta bantuan dan dukungan kepada aries. Jangan stres jika diminta untuk membantu, dan ambillah beberapa tanggung jawab tambahan. Cobalah melakukan apa pun yang diinginkan dengan senyuman.

Zodiak taurus perlu memanfaatkan dengan menikmati hari ini sepenuhnya. Akan lebih baik jika taurus beristirahat sejenak dari rutinitas. Taurus bisa menghabiskan hari dengan bersenang-senang bersama orang-orang terkasih.

Jika belum memiliki rencana, segera ubah pikiran dan jadwalkan perjalanan. Jika tidak mengubah sikap muram, taurus mungkin akan merusak kesenangan hari ini. Habiskan hari ini untuk melakukan aktivitas sosial dan bersenang-senang dengan teman-teman.

Jika ada sesuatu yang tidak masuk akal, jangan khawatir. Terkadang, jalan yang paling tidak terduga justru terbukti menjadi yang terbaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 6 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mengatakan apa yang ada di hati dan semuanya akan berjalan baik hari ini. Terkait karir, lakukan yang terbaik untuk menjaga pikiran tetap fokus serta terarah pada pekerjaan.

Sementara itu, lakukan meditasi untuk menenangkan pikiran serta menjadi lebih terhubung dengan tubuh. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.