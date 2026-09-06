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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 6 September 2026 | 20.10 WIB

Ramalan Zodiak Aries 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Pikiran zodiak aries mungkin berpacu sangat cepat hari ini. Aries mungkin dibanjiri ide dan informasi baru yang dapat menyebabkan beban mental berlebih. Catat semuanya jika memungkinkan, karena aries akan membutuhkannya nanti. 

Disarankan agar aries berjalan-jalan atau berolahraga. Beban yang berlebih ini dapat menghasilkan kegugupan berlebih, yang perlu dilepaskan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 6 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mengatakan apa yang ada di hati dan semuanya akan berjalan baik hari ini. Terkait karir, lakukan yang terbaik untuk menjaga pikiran tetap fokus serta terarah pada pekerjaan.

Sementara itu, lakukan meditasi untuk menenangkan pikiran serta menjadi lebih terhubung dengan tubuh. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.

Cinta Aries

Hari ini, aries harus berani mengambil risiko dalam hal percintaan. Biasanya aries cukup berhati-hati dalam menjalin hubungan romantis. 

Tetapi hari ini ingin untuk terjun langsung dan bersikap spontan. Katakan apa yang ada di hati dan ikuti instingmu. Semuanya akan berjalan baik untuk aries hari ini.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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