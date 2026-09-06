Ramalan Zodiak Aquarius 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius berada di ambang hubungan persahabatan yang akan melewati ujian waktu dengan gemilang. Mungkin, aquarius perlu membantu teman yang membutuhkan bantuan.

Cobalah memberikannya bantuan dengan sukarela. Melakukannya akan membuat hubungan persahabatan berubah menjadi ikatan yang lebih kuat dan abadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 6 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus berhati-hati terhadap siapa pun yang mencoba memisahkanmu dengan pasangan. Terkait karir, bisnis aquarius berkembang pesat berkat upaya aquarius yang berkelanjutan.

Sementara itu, berusahalah menurunkan berat badan berlebih untuk menghindari masalah di masa mendatang. Pada sisi keuangan, lakukan pengeluaran untuk hal-hal yang akan memberi manfaat langsung bagi diri sendiri serta keluarga.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius perlu berhati-hati terhadap siapa pun yang mencoba memisahkan dengan pasangan. Orang ini tidak memiliki niat baik, dan pengaruhnya terhadap hubungan aquarius harus diminimalkan. Bicaralah langsung dan berkomunikasilah dengan pasangan, agar aquarius mendapatkan kejelasan.

Karir Aquarius