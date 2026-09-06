Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 6 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 6 September 2026 membutuhkan perhatian, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat.

Suasana hati yang lebih ceria mungkin membuat Libra ingin melakukan banyak kegiatan sekaligus.

Namun, tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.

Jika terlalu memaksakan diri, rasa lelah dapat muncul ketika Libra sebenarnya masih memiliki banyak agenda yang ingin dilakukan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 6 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Libra adalah kebiasaan menggunakan gawai terlalu lama.

Terlalu banyak waktu di depan layar dapat membuat mata terasa lelah, tubuh menjadi kurang bergerak, dan pikiran sulit benar-benar beristirahat.