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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 6 September 2026 | 17.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 6 September 2026: Jaga Keseimbangan dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 6 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian kepada orang lain dan memenuhi kebutuhan pribadi.

Aquarius mungkin sering berusaha memahami keinginan pasangan maupun orang-orang terdekat hingga tanpa sadar mengabaikan perasaan sendiri.

Sikap peduli memang menjadi salah satu kekuatan Aquarius, tetapi berusaha membuat semua orang bahagia sepanjang waktu justru dapat menguras energi emosional.

Karena itu, Aquarius perlu belajar memahami kapan harus memberikan perhatian dan kapan perlu memberikan ruang bagi diri sendiri.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Minggu, 6 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hubungan akan terasa lebih sehat ketika kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan masing-masing.

Aquarius tidak harus selalu menjadi pihak yang mengalah hanya demi menjaga suasana tetap tenang.

Mengalah sesekali memang dapat membantu menyelesaikan perbedaan, tetapi terlalu sering mengabaikan keinginan sendiri justru dapat menimbulkan rasa lelah dan kecewa.

Editor: Novia Tri Astuti
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