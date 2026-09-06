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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 6 September 2026 | 16.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 6 September 2026: Jangan Mudah Berjanji

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Minggu, 6 September 2026, mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam memberikan janji kepada pasangan.

Gemini mungkin memiliki niat untuk membuat orang yang disayangi merasa bahagia, tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat Gemini mengatakan sesuatu yang sebenarnya sulit diwujudkan.

Janji dalam hubungan sebaiknya diberikan berdasarkan kemampuan dan kondisi nyata, bukan hanya karena ingin menghindari konflik atau membuat pasangan merasa senang untuk sementara.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Minggu, 6 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang menjalani hubungan, cobalah lebih terbuka mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan.

Komunikasi seperti ini justru dapat membantu pasangan memahami batasan serta harapan masing-masing.

Gemini tidak perlu merasa harus mengatakan sesuatu yang menyenangkan jika sebenarnya belum yakin mampu memenuhi hal tersebut.

Kejujuran mengenai kemampuan dan keadaan akan membuat pasangan memiliki harapan yang lebih realistis.

Editor: Novia Tri Astuti
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