4 Shio yang Mulai Keluar dari Kebuntuan Setelah 4 September 2026, Hidup Perlahan Berubah Arah

Ilustrasi Shio (magnific)
Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi pada periode tertentu dipercaya dapat menjadi momentum untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
Setelah Jumat, 4 September 2026, terdapat empat shio yang dipercaya mulai menemukan jalan keluar dari situasi yang selama ini terasa buntu.
Keempatnya adalah Shio Kerbau, Ayam, Monyet, dan Ular. Momentum tersebut dikaitkan dengan Receive Day dalam kalender Tionghoa.
Secara simbolis, Receive Day sering dimaknai sebagai hari untuk menerima sesuatu yang datang, termasuk peluang, hasil, dukungan, atau konfirmasi atas upaya yang sebelumnya telah dilakukan.
Unsur Logam pada hari tersebut juga dalam tradisi dikaitkan dengan ketegasan, ketelitian, dan kemampuan menentukan pilihan.
Namun, keluar dari kebuntuan bukan berarti seluruh masalah tiba-tiba menghilang sebagaimana yang diulas dari Yourtango.com.
Justru, perubahan dapat dimulai ketika seseorang berhenti menunggu keadaan menjadi sempurna dan berani mengambil tindakan.
4 shio berikut dipercaya memiliki dorongan untuk melakukan hal tersebut sehingga kehidupan perlahan dapat bergerak ke arah yang lebih jelas.
1. Shio Kerbau: Jalan Baru Terbuka Saat Anda Berani Menambah Kemampuan
Shio Kerbau dikenal sebagai salah satu shio yang lekat dengan ketekunan, kedisiplinan, dan kesetiaan terhadap tanggung jawab.
Anda mungkin terbiasa menyelesaikan pekerjaan meskipun tubuh dan pikiran sudah merasa lelah.
Karena sifat tersebut, kehidupan Anda terkadang terlihat stabil dari luar, tetapi sebenarnya ada bagian yang mulai terasa membosankan.
Setelah 4 September 2026, rasa jenuh tersebut dipercaya dapat berubah menjadi dorongan untuk berkembang.
Anda mungkin mulai menyadari bahwa pekerjaan atau rutinitas yang selama ini dijalani tidak lagi memberikan tantangan seperti sebelumnya.
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Jawa Pos
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