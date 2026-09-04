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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 21.48 WIB

Jangan Takut Bergerak! Ramalan Shio Besok Sabtu 5 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (Freepik) - Image

Ilustrasi shio (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Sabtu 5 September 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. Simak prediksi rezeki, karier, keuangan, dan asmara.

Memasuki Sabtu, 5 September 2026, suasana akhir pekan dapat menjadi momen bagi sebagian pemilik shio untuk mengevaluasi perjalanan selama beberapa hari terakhir sekaligus melihat peluang yang mulai terbuka. 

Tidak semua keberuntungan hadir dalam bentuk uang atau pencapaian besar karena dukungan orang lain, keputusan yang tepat, dan kesempatan memperbaiki hubungan juga dapat menjadi bagian penting dari perjalanan seseorang.

Dalam ramalan shio besok Sabtu 5 September 2026, perhatian tertuju pada empat shio, yakni Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Keempatnya mempunyai karakter energi berbeda sehingga cara menghadapi peluang dan tantangan pun tidak sama.

Dilansir dari Astrology.com, gambaran astrologi China 2026 menunjukkan bahwa Shio Naga memperoleh dorongan positif untuk mengembangkan tujuan dan memperluas jaringan, Shio Ular mendapatkan keuntungan dari kemampuan beradaptasi serta koneksi sosial, sementara Shio Kuda berada dalam fase penting karena 2026 merupakan tahun shionya sendiri. 

Di sisi lain, Shio Kambing berada dalam periode refleksi dan persiapan sebelum memasuki siklus baru. Simak ramalan selengkapnya!

1. Shio Naga

Shio Naga berpotensi menjalani Sabtu, 5 September 2026, dengan energi yang cukup dinamis. 

Jika selama beberapa waktu terakhir Anda merasa memiliki banyak ide tetapi belum menemukan orang yang tepat untuk membantu mewujudkannya, akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali membuka komunikasi dengan lingkungan sekitar.

Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun yang memberikan energi positif bagi Naga.

 Tahun Kuda Api mendorong kemajuan tujuan, sementara jaringan pertemanan dan hubungan profesional dapat menghadirkan peluang bisnis maupun perkembangan karier. 

Bahkan, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten berpotensi berkembang menjadi hasil yang lebih besar.

Dalam urusan karier, jangan terlalu mengandalkan kemampuan pribadi. Ada kalanya sebuah peluang justru muncul karena rekomendasi, percakapan santai, atau perkenalan dengan seseorang yang memiliki visi serupa. 

Jika ada orang yang menawarkan kerja sama, dengarkan terlebih dahulu sebelum langsung memberikan keputusan.

Untuk keuangan, Shio Naga perlu mengendalikan keinginan mengambil risiko terlalu besar. Semangat mengejar peluang memang bagus, tetapi keputusan finansial tetap membutuhkan perhitungan matang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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