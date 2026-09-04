Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 4 September 2026: Jaga Pikiran dan Emosi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 4 September 2026, berkaitan erat dengan kemampuan mengelola pikiran dan emosi.
Ketika terlalu banyak memikirkan kehidupan orang lain, Libra bisa kehilangan waktu untuk memahami kondisi dirinya sendiri.
Padahal, mengenali apa yang sedang dirasakan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran.
Jika Libra kesulitan mengungkapkan perasaan kepada orang lain, menulis jurnal atau mencatat isi pikiran dapat menjadi pilihan sederhana.
Kebiasaan tersebut dapat membantu Libra melihat berbagai persoalan dengan lebih teratur sehingga tidak semuanya terasa menumpuk di kepala.
Menuliskan apa yang dirasakan juga dapat menjadi kesempatan bagi Libra untuk memahami emosi tanpa harus langsung mencari jawaban atas semua persoalan.
Libra sebaiknya memberikan waktu untuk mengenali apa yang sebenarnya membuat pikiran terasa berat.
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Jawa Pos
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