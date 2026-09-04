Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 4 September 2026: Jangan Pendam Perasaan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 4 September 2026, mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka ketika hubungan mulai terasa memberikan tekanan.
Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, mungkin ada saat ketika tuntutan atau harapan dari pasangan terasa terlalu banyak untuk dipenuhi.
Perasaan seperti itu sebaiknya tidak terus dipendam karena persoalan yang dibiarkan terlalu lama dapat membuat hubungan terasa semakin berat.
Cobalah berbicara secara jujur mengenai apa yang sedang Virgo rasakan tanpa menjadikan percakapan tersebut sebagai ajang untuk saling menyalahkan.
Pasangan mungkin tidak menyadari bahwa beberapa permintaannya telah membuat Virgo merasa kewalahan.
Karena itu, memberikan penjelasan dengan tenang dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing.
Virgo tidak perlu menunggu sampai emosi menumpuk untuk mulai membicarakan persoalan yang mengganggu pikiran.
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Jawa Pos
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