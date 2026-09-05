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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 6 September 2026 | 02.20 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Minggu, 6 September 2026: Lepaskan Hal yang Tak Lagi Positif

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Minggu, 6 September 2026, membawa pesan agar Anda mulai menyingkirkan berbagai hal yang sudah tidak lagi memberikan energi positif dalam kehidupan.

Ada kebiasaan, lingkungan, atau bahkan persoalan tertentu yang mungkin selama ini tetap dipertahankan meskipun sebenarnya membuat Leo merasa kurang nyaman.

Besok dapat menjadi waktu yang tepat untuk menilai kembali apa saja yang masih memberikan manfaat dan apa yang justru menguras perhatian tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti.

Leo tidak harus mengambil keputusan besar secara terburu-buru karena perubahan yang baik tetap membutuhkan pertimbangan.

Dalam kehidupan pribadi, menjaga batas antara urusan pribadi dan pandangan orang lain juga menjadi hal penting.

Terutama dalam hubungan asmara, tidak semua persoalan perlu diketahui oleh banyak orang karena terlalu banyak pendapat dari luar dapat membuat hubungan menjadi semakin rumit.

Sementara dalam karier, kemampuan Leo sebenarnya berpotensi mendapatkan perhatian dan menunjukkan hasil yang jelas.

Meski demikian, kesabaran tetap diperlukan karena keberhasilan tidak selalu datang secepat yang diinginkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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