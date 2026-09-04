Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 4 September 2026: Utamakan Prioritas dan Batas Diri

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam pekerjaan, Libra sebaiknya tidak hanya berusaha memenuhi harapan orang lain pada Jumat, 4 September 2026.
Keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja memang dapat menjadi kelebihan, tetapi jangan sampai kepentingan pribadi atau tanggung jawab utama justru selalu ditempatkan di urutan belakang.
Libra perlu memahami bahwa menjaga hubungan profesional tetap penting, namun menyelesaikan pekerjaan dengan baik juga merupakan bagian dari tanggung jawab.
Besok, cobalah lebih jelas menentukan prioritas dan memastikan bahwa tugas yang harus diselesaikan tetap mendapatkan perhatian yang cukup.
Jika ada beberapa pekerjaan yang datang secara bersamaan, Libra dapat membuat urutan berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu.
Cara tersebut akan membantu Libra tetap fokus tanpa merasa harus memenuhi seluruh permintaan orang lain dalam waktu yang sama.
Jika ada gagasan yang selama ini ingin disampaikan, gunakan kesempatan yang ada untuk mengutarakannya dengan cara yang terukur.
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Jawa Pos
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