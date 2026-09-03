4 Zodiak yang Nyaman Hidup dalam Kesendirian, Penasaran?

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian. Ada sebagian individu yang justru menemukan ketenangan saat sendiri. Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki sifat introvert, yakni lebih suka menyimpan pikiran dan perasaan mereka ketimbang mencari stimulasi dari luar.
Orang dengan kecenderungan introvert biasanya menikmati aktivitas sederhana seperti membaca, menulis, atau berjalan santai di alam.
Dilansir dari MindsJournal, ada empat zodiak yang paling menonjol sifat introvertnya. Mari kita lihat siapa saja.
Pisces sering larut dalam dunia imajinasi mereka sendiri. Sensitif dan emosional, mereka merasa realitas kadang terlalu keras. Jiwa artistik membuat Pisces lebih nyaman berada di ruang batin yang aman dan penuh inspirasi. Karena standar mereka sering tidak realistis, Pisces memilih menjauh dari keramaian dan menenangkan diri dalam kesunyian.
Capricorn dikenal fokus pada karier dan tujuan hidup. Mereka jarang tertarik dengan obrolan ringan atau aktivitas sosial tanpa manfaat jelas. Waktu luang lebih sering dihabiskan untuk membaca tren bisnis, memikirkan investasi, atau menyusun strategi masa depan.
Virgo adalah sosok perfeksionis yang logis dan teliti. Mereka tidak suka membuang energi untuk hal yang dianggap tidak berguna. Karena sifat kritis dan kurang ekspresif, Virgo hanya memiliki lingkaran kecil teman yang benar-benar memahami mereka.
Taurus adalah pencinta kenyamanan. Mereka lebih senang berada di rumah, menikmati keamanan dan stabilitas. Dengan pasangan setia dan kondisi finansial yang mapan, Taurus hampir tidak punya alasan untuk keluar rumah. Bahkan dalam bekerja, mereka cenderung mencari cara agar bisa tetap produktif tanpa harus meninggalkan zona nyaman.
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Jawa Pos
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