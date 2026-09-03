Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 4 September 2026 | 04.30 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 4 Shio Ini Disebut Punya Strategi Jitu Mengembangkan Harta

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Membangun kekayaan membutuhkan lebih dari sekadar penghasilan besar. Kemampuan mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, serta mengambil keputusan finansial dengan bijak menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan cara mereka menghadapi urusan pekerjaan dan keuangan. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kebiasaan menabung, mencari peluang, hingga mengembangkan aset secara bertahap.

Bukan berarti uang akan datang tanpa usaha. Justru, karakter seperti disiplin, ketekunan, kecermatan, dan kemampuan melihat peluang disebut menjadi alasan sejumlah shio dianggap memiliki potensi finansial yang kuat.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dalam ramalan disebut memiliki kemampuan membangun kekayaan secara konsisten.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kestabilan dan keamanan. Mereka umumnya tidak tergoda untuk mendapatkan kekayaan secara instan.

Sebaliknya, pemilik shio ini lebih menyukai proses bertahap. Mereka bersedia bekerja keras dan menunggu hasil selama merasa langkah yang diambil memiliki tujuan jelas.

Dalam urusan keuangan, Shio Kerbau disebut cukup berhati-hati. Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat sebelum mengeluarkan uang dan memiliki kecenderungan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan.

Kemampuan menjaga pengeluaran tersebut dalam ramalan dianggap menjadi salah satu kekuatan mereka. Jika memiliki kesempatan investasi, mereka juga disebut lebih tertarik pada pilihan yang dapat memberikan pertumbuhan dalam jangka panjang.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan menyusun strategi. Ketika menginginkan sesuatu, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi berusaha membuat langkah yang dapat membawa mereka lebih dekat dengan tujuan.

Karakter tersebut membuat Shio Monyet disebut memiliki potensi baik dalam membangun sumber penghasilan. Mereka dapat fokus pada karier, mengembangkan usaha, maupun mencari peluang lain yang sesuai dengan kemampuannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Shio yang Diprediksi Punya Hoki Finansial Tak Terduga, Hidup Makin Berlimpah - Image
Zodiak

7 Shio yang Diprediksi Punya Hoki Finansial Tak Terduga, Hidup Makin Berlimpah

Jumat, 4 September 2026 | 04.25 WIB

6 Zodiak dengan Aura Hoki Paling Kuat di September 2026: Peluang Mulai Berpihak, Rezeki Berdatangan - Image
Zodiak

6 Zodiak dengan Aura Hoki Paling Kuat di September 2026: Peluang Mulai Berpihak, Rezeki Berdatangan

Kamis, 3 September 2026 | 22.55 WIB

3 Zodiak yang Hidupnya di Bulan September 2026 akan Dipenuhi Hoki, Kariernya Bisa Menanjak Bersinar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hidupnya di Bulan September 2026 akan Dipenuhi Hoki, Kariernya Bisa Menanjak Bersinar

Kamis, 3 September 2026 | 21.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore