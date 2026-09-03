Bukan Sekadar Hoki, 4 Shio Ini Disebut Punya Strategi Jitu Mengembangkan Harta

JawaPos.com – Membangun kekayaan membutuhkan lebih dari sekadar penghasilan besar. Kemampuan mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, serta mengambil keputusan finansial dengan bijak menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan cara mereka menghadapi urusan pekerjaan dan keuangan. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung kebiasaan menabung, mencari peluang, hingga mengembangkan aset secara bertahap.

Bukan berarti uang akan datang tanpa usaha. Justru, karakter seperti disiplin, ketekunan, kecermatan, dan kemampuan melihat peluang disebut menjadi alasan sejumlah shio dianggap memiliki potensi finansial yang kuat.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dalam ramalan disebut memiliki kemampuan membangun kekayaan secara konsisten.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kestabilan dan keamanan. Mereka umumnya tidak tergoda untuk mendapatkan kekayaan secara instan.

Sebaliknya, pemilik shio ini lebih menyukai proses bertahap. Mereka bersedia bekerja keras dan menunggu hasil selama merasa langkah yang diambil memiliki tujuan jelas.

Dalam urusan keuangan, Shio Kerbau disebut cukup berhati-hati. Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat sebelum mengeluarkan uang dan memiliki kecenderungan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan.

Kemampuan menjaga pengeluaran tersebut dalam ramalan dianggap menjadi salah satu kekuatan mereka. Jika memiliki kesempatan investasi, mereka juga disebut lebih tertarik pada pilihan yang dapat memberikan pertumbuhan dalam jangka panjang.

2. Shio Monyet Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan menyusun strategi. Ketika menginginkan sesuatu, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi berusaha membuat langkah yang dapat membawa mereka lebih dekat dengan tujuan.