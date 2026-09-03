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Kamis, 3 September 2026 | 21.59 WIB

3 Zodiak yang Hidupnya di Bulan September 2026 akan Dipenuhi Hoki, Kariernya Bisa Menanjak Bersinar

Zodiak yang hidupnya di bulan September 2026 diramalkan akan dipenuhi hoki saat kariernya bisa menanjak bersinar terang. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang hidupnya di bulan September 2026 diramalkan akan dipenuhi hoki saat kariernya bisa menanjak bersinar terang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memasuki bulan September menandakan kalau akhir atau pergantian tahun sudah dekat.

Dalam penerawangan astrolog, biasanya dalam periode ini banyak berlangsung hal-hal tak terduga yang bisa membawa kebaikan.

Beberapa orang terpilih diprediksi hidupnya akan dengan keberuntungan sehingga hal baik datang menghampiri.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang hidupnya di bulan September 2026 diramalkan akan dipenuhi hoki saat kariernya bisa menanjak bersinar terang.

1. Zodiak Pisces

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak pisces akan memperoleh banyak hal baik dalam waktu dekat ini.

Salah satu yang mungkin diperoleh yakni bonus besar dari kantor lantaran kesuksesan pekerjaan yang diraih.

Astrolog meyakini, selain karena ada hoki yang sedang memihak, intuisinya tajam mampu membuat mereka memilih dengan tepat. 

Maka tidak heran kalau keputusan yang diambil bisa melancarkan urusan pekerjaan hingga akhirnya bisa menikmati limpahan rezeki.

2. Zodiak Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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