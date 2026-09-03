Bakat Dagang Mengalir, 3 Shio Ini Disebut Punya Potensi Sukses Jadi Bos

JawaPos.com – Membangun sebuah bisnis membutuhkan lebih dari sekadar modal. Seorang pengusaha perlu memiliki kemampuan membaca peluang, menyusun strategi, memahami kebutuhan pasar, serta berani mengambil keputusan ketika menghadapi risiko.

Tidak semua orang memiliki karakter yang sama ketika menjalankan usaha. Ada yang unggul dalam kreativitas, sementara lainnya lebih kuat dalam membuat perencanaan atau membaca perubahan tren.

Dalam kepercayaan feng shui, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio seseorang. Sejumlah shio dipercaya memiliki kecenderungan alami yang mendukung aktivitas bisnis, mulai dari daya pikir kreatif hingga kemampuan melihat peluang.

Dikutip dari kanal YouTube Rezekidanhoki, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki kecerdasan dan karakter yang mendukung perjalanan mereka sebagai pengusaha.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki pemikiran yang kreatif dan imajinasi yang cukup kuat. Karakter tersebut membuat mereka dinilai mampu menemukan berbagai cara baru ketika menghadapi persoalan dalam bisnis.

Mereka tidak selalu nyaman dengan pola yang monoton. Rasa bosan terhadap rutinitas justru dapat mendorong Shio Tikus untuk terus mencari sesuatu yang berbeda.

Karena itu, jenis usaha yang dinamis dan memungkinkan munculnya inovasi dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan karakter mereka. Bisnis yang mengikuti musim, tren, atau perubahan kebutuhan konsumen misalnya, dapat memberikan ruang bagi Shio Tikus untuk bereksperimen.

Namun, kreativitas tetap perlu dibarengi dengan perencanaan. Ide yang menarik akan lebih mudah berkembang apabila didukung pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan konsistensi dalam menjalankan usaha.