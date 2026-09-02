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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 2 September 2026 | 22.07 WIB

Sukses Setelah Terpuruk, Ini 6 Weton Tibo Loro Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Loro dapat kemakmuran menurut Primbon Jawa. (Magnific) - Image

Weton Tibo Loro dapat kemakmuran menurut Primbon Jawa. (Magnific)

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Loro untuk weton yang harus terpuruk sebelum meraih hidup.

Golongan weton ini dipercaya melalui perjuangan berat baik dari segi karier, pertemanan, maupun keluarga.

Kesakitan yang dialami bukan hanya secara fisik, melainkan juga berupa sakit hati dan keprihatinan hidup.

Dilansir dari akun YouTube SANIS ONE pada Rabu (2/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Loro tersebut.

1. Minggu pahing

Weton Minggu Pahing memiliki wawasan luas serta tingkat kecerdasan yang berada di atas rata-rata orang kebanyakan.

Kewibawaan serta mental yang kuat membuat mereka kerap dipercaya untuk mengemban posisi sebagai pemimpin.

Kenyamanan dalam kesendirian membuat mereka lebih memilih menyendiri dibanding bergaul dengan banyak orang.

Editor: Novia Tri Astuti
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