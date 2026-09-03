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Elista Ita Yustika
Jumat, 4 September 2026 | 03.51 WIB

Ramalan Zodiak Besok Jumat, 4 September 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik) - Image

Ilustrasi 12 Zodiak. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak besok, Jumat, 4 September 2026, membawa energi yang cukup beragam bagi setiap tanda zodiak. 

Pergerakan Bulan di Taurus membuat sejumlah zodiak disarankan untuk lebih tenang dalam menghadapi persoalan, tidak terburu-buru mengambil keputusan, serta belajar menerima hal-hal yang memang berada di luar kendali.

Hari ini juga menjadi momen yang baik untuk memperhatikan hubungan personal, kesehatan, pekerjaan, hingga rencana perjalanan. 

Beberapa zodiak mendapatkan dorongan untuk lebih terbuka kepada pasangan, sementara yang lain justru perlu mengambil sedikit jarak agar dapat memahami perasaan sendiri.

Dilansir dari Astrotalk, Kamis (3/9), berikut ramalan zodiak lengkap besok, Jumat, 4 September 2026, untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo.

1. Aries

Aries, kehidupan memang tidak pernah benar-benar berjalan lurus. 

Ada kalanya semuanya terasa mudah dan menyenangkan, tetapi ada pula saat ketika berbagai persoalan datang bersamaan. 

Karena itu, jangan terlalu membiarkan setiap situasi memengaruhi perasaanmu secara mendalam.

Pengaruh Bulan di Taurus membuat Aries perlu menjaga ketenangan. 

Jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan, sebaiknya jangan langsung memberikan respons berdasarkan emosi sesaat. 

Editor: Hanny Suwindari
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