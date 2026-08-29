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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.57 WIB

Ramalan Zodiak Leo Akhir Bulan Agustus 2026: Ada Peluang Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo akhir Agustus 2026 membawa kabar yang cukup menggembirakan.

Ada peluang bagi Leo untuk mendapatkan keuntungan atau rezeki yang datang secara tidak terduga.

Dengan kemampuan berpikir cepat dan tetap tenang dalam menghadapi situasi, Leo diprediksi mampu melewati berbagai kesempatan dengan hasil yang baik.

Penghujung Agustus juga menjadi waktu yang cukup positif bagi Leo dalam berbagai aspek kehidupan.

Karier mendapat apresiasi, hubungan asmara terasa lebih hangat, sementara kondisi keuangan berpeluang mengalami peningkatan.

Energi yang cukup baik juga membantu Leo menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo pada akhir bulan Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, kualitas pekerjaan Leo berpeluang mendapatkan apresiasi dari atasan.

Kecepatan dalam menyelesaikan tugas juga menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu meningkatkan performa di tempat kerja.

Editor: Hanny Suwindari
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