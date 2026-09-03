Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 3 September 2026 | 15.11 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 3 September 2026: Jangan Abaikan Tubuh Saat Mulai Lelah

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian Scorpio pada Kamis, 3 September 2026.

Rutinitas yang padat mungkin membuat Scorpio terbiasa terus bergerak meskipun tubuh mulai memberikan tanda bahwa energi sedang menurun.

Jika belakangan ini tubuh terasa lebih lelah dari biasanya, jangan memaksakan diri untuk menjalani berbagai aktivitas tanpa memberikan waktu istirahat.

Kelelahan yang terus diabaikan dapat membuat tubuh terasa semakin berat dan membuat Scorpio kesulitan menjaga konsentrasi ketika menyelesaikan pekerjaan.

Karena itu, penting bagi Scorpio untuk mulai lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 3 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio perlu memahami bahwa beristirahat bukan berarti menjadi malas atau kehilangan produktivitas.

Tubuh membutuhkan jeda agar energi dapat dipulihkan sebelum kembali digunakan untuk menjalankan berbagai tanggung jawab.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh Tanpa Membebani Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh Tanpa Membebani Diri

Kamis, 3 September 2026 | 15.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 3 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 3 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Kamis, 3 September 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 3 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Kamis, 3 September 2026 | 15.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore