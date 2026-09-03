Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 3 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Kamis, 3 September 2026, membutuhkan perhatian, terutama jika rasa lelah mulai terasa setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.
Virgo sering memiliki keinginan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan sebaik mungkin.
Keinginan tersebut memang dapat menjadi dorongan untuk terus bekerja dan menjaga kualitas hasil yang diberikan.
Namun, ketika dorongan untuk selalu produktif membuat Virgo mengabaikan kebutuhan tubuh, energi justru bisa terkuras lebih cepat.
Rasa lelah yang muncul sebaiknya tidak dianggap sebagai gangguan kecil yang bisa terus diabaikan.
Jika belakangan waktu tidur mulai berkurang, Virgo dapat mencoba memperbaiki kebiasaan tersebut secara perlahan.
Tidur lebih awal dapat memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mendapatkan waktu pemulihan yang lebih baik sebelum kembali menjalani aktivitas pada hari berikutnya.
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Jawa Pos
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