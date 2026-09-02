Otaknya Gesit! 5 Zodiak Ini Konon Mampu Mengerjakan Banyak Hal Sekaligus

JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menangani banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan. Sebagian orang justru mudah kehilangan fokus ketika tanggung jawab mulai menumpuk.

Namun, dalam astrologi, ada sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki karakter lebih adaptif dan mampu mengelola berbagai kesibukan sekaligus.

Mereka dapat berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa mudah kehilangan arah. Mulai dari pekerjaan profesional, urusan rumah, hingga kehidupan sosial, semuanya berusaha mereka atur agar tetap berjalan seimbang.

Kemampuan tersebut membuat mereka kerap dianggap sebagai pribadi yang cekatan dan bisa diandalkan ketika berada dalam situasi penuh tekanan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kemampuan multitasking cukup menonjol.

1. Gemini Gemini dikenal mempunyai pikiran yang cepat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah beradaptasi ketika harus menghadapi beberapa aktivitas sekaligus.

Mereka tidak terlalu kesulitan berpindah dari satu percakapan ke pekerjaan lain atau dari urusan pribadi menuju tanggung jawab profesional.

Lingkungan yang dinamis justru dapat membuat Gemini semakin bersemangat. Ketika situasi berubah secara tiba-tiba, mereka dipercaya mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan mencari solusi tanpa terlalu lama terpaku pada satu persoalan.

2. Virgo Virgo mengandalkan keteraturan ketika berhadapan dengan banyak pekerjaan. Mereka cenderung menyusun prioritas dan memperhatikan detail sebelum mulai mengerjakan sesuatu.