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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 23.01 WIB

5 Zodiak yang Dipercaya Memiliki Kemampuan Multitasking dan Serba Bisa dalam Berbagai Hal

ilustrasi zodiak ahlinya multitasking. (freepik) - Image

ilustrasi zodiak ahlinya multitasking. (freepik)

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak sering dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi serta kecakapan dalam menangani berbagai pekerjaan sekaligus.

Mereka dikenal mampu mengatur banyak tanggung jawab dalam waktu bersamaan, baik dalam urusan pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan pribadi. Di tengah berbagai tuntutan, mereka tetap berusaha menjaga fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Kemampuan untuk berpindah dari satu peran ke peran lainnya serta mengelola banyak hal secara bersamaan membuat mereka dianggap sebagai pribadi yang tangguh dan dapat diandalkan.

Bagi sebagian orang, multitasking mungkin membutuhkan banyak usaha, tetapi zodiak-zodiak tertentu dipercaya memiliki kecenderungan alami untuk melakukan banyak aktivitas tanpa mudah kehilangan kendali.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang sering disebut memiliki kemampuan serba bisa dan piawai dalam menjalankan banyak tugas sekaligus.

1. Gemini

Gemini secara alami cerdas dan tangkas secara mental, yang menjadikan mereka ahli dalam mengerjakan banyak tugas sekaligus.

Mereka berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan suka berganti peran, percakapan, atau tugas tanpa kehilangan irama.

Dari mengelola rencana sosial hingga memecahkan tantangan pekerjaan, mereka selalu waspada.

Kemampuan beradaptasi secara instan dan berpikir cepat menjadikan mereka juara dalam multitasking.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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